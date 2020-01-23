Вечером, 22 января, вспыхнул сильный пожар в Нижнеднестровском национальном парке. Очевидцы происшествия сообщают, что горел камыш и мусор в районе водозаборной станции "Днестр". Пожарные заявляют об отсутствии техники.

Как сообщает пресс-служба парка на странице в Facebook, около 15.00 22 января был зафиксирован пожар на территории Нижнеднестровского НПП, в районе озера Погорелого, который распространился к станции "Днестр". "Через час, между 16.00 и 16.30 часов новый очаг появился уже на смежной, городской территории, в районе Зеленого Хутора, между озерами Попово и Сафьяны, и перебросился на территорию парка. До 19.00 еще горело на берегах реки Турунчук", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Как пишет издание Думская, очевидцы происшествия сообщают, что горит камыш и мусор в районе водозаборной станции "Днестр", которая питает Одессу. Зарево от пожара видно за много километров.

Видео: youtube.com

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