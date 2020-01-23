Сегодня, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский отправился из Давоса в Израиль с рабочим визитом.

Глава государства примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

"Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов", - уточнили в пресс-службе президента Украины.

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Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Давосе Зеленский и Рютте обсудили две авиакатастрофы - лайнера МАУ и рейса MH17.

Глава государства заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле катасрофы рейса МН17.

Так же мы рассказывали, что нардепы рассказали, за чей счет слетали на форум в Давосе.