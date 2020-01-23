Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по прилету в Давос рассказал за чей счет народные депутаты слетали в Швейцарию на Всемирный экономический форум и кто оплатил им расходы.

Об этом передает Радио Свобода в Facebook.

"За спонсорские средства "Ukrainian house". Это такая мультидонорская ассоциация, в которую вошли много ведущих международных компаний, инвестфондов, которые сотрудничают с "Ukrainian house". В том числе и за счет средств фонда Виктора Пинчука. Они там как-то вместе создали общий фонд, который абсолютно в прозрачной форме и оплатил все. Я даже не знаю даже теоретически перед кем они отчитываются. Если бы это был кто-то один конкретный человек, который бы типа сказал, вот я за тебя заплачу, тогда конечно можно говорить о каких-то рисках. Но все сделано абсолютно прозрачно...", - рассказал Давид Арахамия.

Соратник Арахамии по фракции "Слуга народа" нардеп Елизавета Ясько, в свою очередь заявила, что для нее это служебная командировка.

"Да, это официальная командировка. Вся информация есть у руководствыа делегации и моих помощников. Я не могу знать все детали моих командировок. Есть сторонние фонды, которые оплачивают это, в том числе и фонд Пинчука", - ответила Ясько на вопрос, оплачена ли ее поездка из бюджета, то есть украинскими налогоплательщиками.

Ярослав Железняк, нардеп от фракции "Голос" не видит ничего экстраординарного в своем присутствии в Давосе, на экономическом форуме.

"Частично (приехали - Ред.) за свои, частично за средства фонда (речь о фонде Пинчука - Ред.). Мы можем объянить источник средств, все будет отражено в декларациях, я просто я не хочу давать неточную информацию", - так ответил нардеп Железняк на вопрос о том, как лидер фракции Святослав Вакарчук отнесется к такой поездке.

Видео: Радио Свобода

Ранее "Страна" в материале "Явление единорога" рассказала, как Зеленский в Давосе инвестиции привлекал.