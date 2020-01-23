В Давосе, на полях глобального экономического форума, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

Владимир Зеленский поблагодарил Марка Рютте за соболезнования в связи с крушением украинского самолета близ Тегерана и подчеркнул, что ожидает конструктивного взаимодействия с Ираном в вопросе привлечения виновных к ответственности.

Об этом передает Telegram-канал Офиса президента.

Фото: Telegram-канал

"Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана в отношении лиц, ответственных за сбивание украинского самолета, и привлечение их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации", - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле катастрофы рейса МН17.

"Стороны обсудили вопросы продвижения к миру на Донбассе, приветствовали прогресс в деэскалации ситуации и возвращении удерживаемых лиц.

Во время встречи также был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества. Владимир Зеленский пригласил Марка Рютте посетить Украину с официальным визитом", - уточнили в пресс-службе президента.



Ранее "Страна" сообщала, что после полутора минут видео Мендель поняла, что снимает Зеленского в Давосе боком и перевернула телефон.