После того как глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил в Давосе со словами о том, что Украине не стоит торопиться с евроинтеграцией - грянул скандал и глава правящей фракции монобольшинства поспешил оправдаться.

Вот что вначале заявил в Давосе Давид Арахамия.

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако я считаю, что для Украины это не правильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам. Если мы гармонизуемся, то можем стать самой слабой экономикой в ​​ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем оказывать очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют,", - отметил Арахамия.

Он так же отметил, что Украине нужно сначала стать сильнее, а затем "синхронизироваться" с ЕС.

"Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - сказал глава "Слуги народа".

Но чуть позже в своем Facebook он заявил, что выступает за максимальную интеграцию с Европой, объяснив свое предыдущее заявление сложностями перевода.

"Я за договор об Ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти.

Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении. Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский Союз.

Все остальное - lost in translation (потеряно при переводе - Ред). Евроинтеграции быть", - написал Давид Арахамия и поставил хэштег #зрада_відміняється.

Фото: facebook.com/david.braun

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского заявили, что кредиторы выстраивались в очередь, чтобы дать Украине взаймы 1,25 миллиарда евро.