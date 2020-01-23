В США произошла очередная авиационная катастрофа с частным самолетом. Здесь, в штате Калифорния, сразу после вылета из аэропорта города Корона рухнул на землю легкий самолет. Четыре человека находившиеся на его борут погибли практически мгновенно.

О трагедии сообщила местная пожарная служба в официальном Twitter.

"В аэропорту Короны ведется расследование авиакатастрофы. В результате происшествия погибли четыре человека. Аэропорт закрыт. Около 80 галлонов топлива ушли в землю", - уточнила пресс-служба местных пожарных.

На месте чрезвычайного происшествия также работает местная полиция. Детективы выясняют все обстоятельства трагедии, но имен погибших пока не назвали.

Фото: twitter.com/CoronaFireDept

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США рухнул в реку Boeing 737 с пассажирами на борту.

Так же мы рассказывали, что в США рухнул бомбардировщик времен Второй мировой войны. Семь человек погибли, шестеро ранены.