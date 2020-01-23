Офис президента Украины выступил с официальным заявлением по поводу размещения национальных евробондов на международном рынке. По мнению властей привлечение серьезнорго кредита в размере 1,25 миллиардов евро говорит о доверии потенциальных инвесторов к Украине.

Заявление Офиса президента опубликовано в официальном Telegram-канале.

"Украина продолжает строить свою кредитную историю на европейском рынке и обеспечивать финансирование государственного бюджета в наиболее эффективный способ. ...Пока руководство государства работает в Давосе над привлечением инвестиций, Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций в евро. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

Украина привлекла 1,25 миллиарда евро. В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что является бесспорным результатом сложных структурных реформ, которые состоялись по инициативе президента Украины, Кабинета Министров и Министерства финансов в частности.

Присутствие Украины на международном рынке капиталов, а также уровень торговли еврооблигациям служит индикатором кредитоспособности Украины и означает, что инвесторы доверяют и готовы финансово поддерживать наше государство", - говорится в заявлении.

Фото: Telegram