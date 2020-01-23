Хотя на календаре уже конец января, в столице Украины никак не наступит метеорологическая зима. Температура воздуха значительно выше, чем в предыдущие годы научных наблюдений.

Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В связи с Днем соборности в обсерватории сравнили нынешние погодные условия с погодой 1010 год назад, когда был подписан акт объединения УНР и ЗУНР. 22 января 1919 года, согласно наблюдениям метеорологической обсерватории Университета святого Владимира, была типично зимняя погода. Среднесуточная температура воздуха в тот день составила -5,4° С. Утром было еще холоднее: -6,4° С. А в полдень стобики термометра показал -4,2° С.

101 год назад в Киеве выпал небольшой снег. А Днепр полностью сковало льдом.

В нынешнем году значительно теплее, что в обсерватории связали с глобальным потеплением.

"Метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Любители зимней рыбалки только мечтают о льде на Днепре", - отметили в учреждении.

Как писала "Страна", в декабре в столице был установлен температурный рекорд: стояла настоящая октябрьская погода.

А всего за 2019 год в Киеве было побито 36 температурных рекордов.