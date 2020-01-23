Кабинет министров обновил правила розничной торговли нефтепродуктами. В соответствии с новым вариантом, теперь можно торговать нефтепродуктами в мелкой расфасовке на стационарных АЗС и наливать топливо в тару покупателя.

Соответствующее постановление под номером 1159 от 4 декабря 2019 года опубликовано на правительственном портале. Оно вступило в силу 14 января.

Кабмин определил, что розничную торговлю нефтепродуктами можно вести при наличии положенных разрешительных документов и лицензии на право розничной торговли горючим.

Через объекты розничной торговли можно продавать нефтепродукты в мелкой расфасовке (кроме бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа).

На стационарных АЗС и автогазозаправочных станциях может быть организована торговля нефтепродуктами в мелкой расфасовке, сопутствующими товарами для автомобилей, техобслуживание и мойка машин. Также там могут находиться рестораны и пункты бытовых услуг.

Разрешено отпускать нефтепродукты (кроме нефтяного сжиженного газа) в тару потребителя: металлические и пластиковые канистры.

Расчеты за реализованные нефтепродукты позволено проводить в наличной и безналичной формах. Вместе с продукцией потребителю необходимо выдавать расчетный документ установленной формы.

Колонки на заправочных станциях нужно устанавливать так, чтобы клиент мог видеть данные на табло. Данные показывающего устройства колонки хранятся в течение всего времени расчета с потребителем.

Ранее "Страна" писала о призыве Владимира Зеленского к АЗС снизить цены на топливо. Мы также рассказывали, чем закончилась эта история с призывом.