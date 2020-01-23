Украинские правоохранители раскрыли преступную банду, которая изготавливала и сбывала наркотики в нескольких областях. Досудебное расследование проводилось в отношении 10 человек. Сейчас дело направили в суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Фото: Прокуратура Киева

В сообщении говорится, что в течение 2018 - 2019 годов задокументирована деятельность группы лиц, которые занимались выращиванием, пересылкой и сбытом на территории Украины каннабиса.



Правоохранители изъяли в помещениях злоумышленников 65 кг каннабиса, 15 кг семян конопли, 76 кустов конопли, психотропные вещества, а также незарегистрированное огнестрельное оружие, банковские карты, денежные средства, полученные от незаконной деятельности и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.



Сейчас обвинительный акт по обвинению 10 человек направлен в Соломенский районный суд Киева. Один из участников преступной организации объявлен в розыск.

Фото: Прокуратура Киева

Ранее "Страна" писала, что в Киевской области полиция поймала банду наркоторговцев, в которую входил семейный врач.

Также мы рассказывали, что на Оболони поймали киевлянина с тремя пакетами полными таблеток "экстази".