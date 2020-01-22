Вечером в среду, 22 января в 20:45 в селе Петропавловская Борщаговка, которое находится в Киево-Святошенском районе, начался пожар в двухэтажном здании магазина мебели "Мебельный городок". Пожар бушует на площади около 600 кв. м. К 22:22 пожарным удалось локализовать стихию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Жертв и пострадавших в трагедии нет. В пожарной службе сообщили о том, что к тушению привлечены 46 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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