Закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год определил новые размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Теперь они составляют 4723 грн в месяц (28,31 грн в час) и 2102 грн соответственно. Из-за этого изменились некоторые показатели оплаты труда и налогообложения доходов.

Об этом пишет портал "Лига. Закон".

Размер минимальной зарплаты с 1 января влияет на следующие показатели:

необлагаемый налогом размер суточных командировочных расходов в пределах Украины - теперь он составляет 472,30 грн;

необлагаемая нецелевая благотворительная помощь - 2940 грн;

цена необлагаемых налогом детских подарков, полученных с 1 до 15 января и с 15 ноября до 31 декабря 2020 года - 168,16 грн;

максимальный размер базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) - 70 845 грн;

минимальный страховой взнос по ЕСВ - 1 039,06 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что в валютном эквиваленте минимальная зарплата в Украине превысила "минималку" в России.

Мы также писали, что в Украине утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсий.