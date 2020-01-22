Компания Electronic Arts, которая владеет правами на легендарную игру Tetris, закрывает версию для iOS. Аркада не будет доступна для iPhone и iPad с апреля.

Об этом сообщает MacRumors.

С 21 апреля 2020 года игра-головоломка будет удалена из App Store. Пользоваться игрой, включая платные дополнения, можно будет исключительно до 21 апреля.

Из онлайн-магазина исчезнут три версии игры - Tetris Premium, Tetris 2011 и Tetris Blitz. Electronic Arts не раскрывает причину закрытия проекта.

Игровая серия Tetris была одной из самых востребованных для iPhone с момента появления App Store. Несмотря на популярность, приложения для игры не обновляли с лета 2018 года.

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