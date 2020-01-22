Генеральный директор госкомпании "Укрпочта" Игорь Смелянский признался, какую зарплату получил в декабре. Она составила 1 миллион 24 гривни.

Интервью с обсуждением гигантских выплат чиновнику появилось на YouTube-канале Pavlovsky News.

Смелянский сказал, что названная им астрономическая сумма включает премии, отпускные и надбавки. На вопрос журналистки, за что ему была выписана премия, начальник "Укрпочты" тут же опроверг сам себя, заявив, что премии за декабрь не было, потому что премии выплачиваются по результату квартала и по итогу года. У него же, дескать, были отпускные и надбавки за доступ к государственной тайне.

Видео: YouTube/ Pavlovsky News

Также Смелянский добавил, что из своего миллиона заплатил все необходимые налоги. А из-за тяжкой работы почти не видит своих детей.

Что же касается сравнений с зарплатой американской коллеги, он сказал, что почта в США терпит огромные убытки, в то время как в Украине она в прибылях.

Затем у чиновника поинтересовались, считает ли он справедливой такую ​​зарплату. И Смелянский, который минутой раньше говорил о прибылях "Укрпочты", начал жаловаться на большие траты и убытки компании.

"Смотрите, если уничтожать компанию 20 лет, а затем просить у меня, чтобы я изменил все за год, то так не может быть. Только на услугах по доставке пенсии мы потеряли 1 млрд гривен. Во-вторых, средняя заработная плата рядового персонала за три года, которые я работаю, изменилась вдвое. Когда я пришел, это где-то было 3000, сейчас это 6000 гривен", - похвалился он.

В конце беседы Смелянский сообщил, что к нему не обращались после поручения Владимира Зеленского премьер-министру Алексею Гончаруку пересмотреть зарплаты топ-менеджеров.

Напомним, "Страна" писала, что зарплата главного почтмейстера США почти на $24 тысячи меньше, чем у директора "Укрпочты".

Мы также рассказывали о появлении петиции с требованием президенту уволить Смелянского.