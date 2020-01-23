Зе-Давос: декларация в стиле Януковича

Украинский президент вчера отметился в Давосе. В силу краткости визита ни о какой серьезной программе речи не шло, но с речью Владимир Зеленский выступил. Поддерживая настрой Дональда Трампа, президент Украины сделал свою речь оптимистичной – несмотря на то, что обозначил все негативные моменты, включая даже нахождение мира на грани нового глобального кризиса.

Но если абстрагироваться от специфики выступлений Зеленского и сосредоточиться на смыслах, то можно заметить, что они начинают совпадать с тем, что лет 8-10 назад во говорил Виктор Янукович.

Бывший президент во время своего правления тоже ставил своей задачей сделать Украину региональным лидером и вывести ее в G20. Правда, Янукович имел в виду лидерство по экономическим параметрам, и экономика при нем худо-бедно, но росла. Зеленский, скорее всего, также имеет в виду экономический рывок, однако каким путем – неизвестно не только большинству украинцев, но даже и премьер-министру, который должен этот рывок обеспечить.

Схожесть риторики Зеленского с заявлениями Януковича можно заметить и в отношении Евросоюза. "Неважно, когда мы вступим – важно, в каком статусе", – под этой фразой нынешнего президента подписался бы не только Янукович, но и его премьер Николай Азаров: они оба говорили о том, что сначала нужно построить экономически сильную Украину, а потом уже стучать в двери ЕС.

И Янукович во время всех своих зарубежных поездок говорил об одном: дайте инвестиции. Вчера это было ключевым месседжем у Зеленского. Что, в принципе, не может не радовать: президент, думающий о развитии экономики, стране гораздо нужнее, чем президент, ездящий за томосом. Важно только, чтобы за этими заявлениями появились и реальные решения, направленные на развитие экономики. Пока их ожидать не приходится – по крайней мере, при нынешнем правительстве.

Зеленский в Израиле: нужна ли встреча с Путиным?

А сегодня Зеленский уже будет в Израиле – на международном форуме, посвященном Холокосту. От поездки на этот форум уже отказались президенты Польши и Литвы, мотивируя это присутствием на нем российского президента Владимира Путина. Можно не сомневаться, что и Петр Порошенко (выиграй он выборы) в Израиль тоже не поехал бы по этой причине. Однако Зеленский решил иначе.

В принципе, украинский президент объяснил свою позицию в Давосе: там он заявил, что ключевой задачей для Киева по-прежнему является восстановление мира, и поставил себе в заслугу то, что Украина возобновила диалог с Россией. И вот теперь появилась новая возможность провести переговоры Зеленского с Путиным.

Однако на данный момент обе стороны возможность разговора тет-а-тет отрицают. И Киев, и Москва допускают, что состоится разговор "на полях", при этом Зеленский объяснил, что темой для беседы может быть только обмен пленными.

Хотя обсудить есть что. В последние дни на Донбассе вновь активизировались боевые действия, и едва ли не каждый день приходят сообщения о погибших. Что уже само по себе стоит того, чтобы активизировать диалог.

МВФ: свобода через три года?

В Давосе вчера состоялась и еще одна встреча Зеленского – с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Обсуждали на этой встрече, если верить официальным сообщениям, почему-то ход судебной реформы и укрепление верховенства права, а заодно уже и структурные реформы.

О том, когда будет хоть один транш из 5,5 млрд долларов, о которых Украина с МВФ на словах договорились в прошлом году, речь, если и шла, то до какой-то конкретной даты не дошла. Иначе об этом сообщили бы в первую очередь.

Но зато в тот же день присутствовавшая на встрече министр финансов Оксана Маркарова сообщила об одном важном моменте: трехлетняя программа сотрудничества с МВФ (во время которой Украина должна получить упомянутые 5,5 млрд долларов) может оказаться последним этапом сотрудничества с фондом. То есть за 2020-22 годы страна получит последние транши, а потом будет только отдавать.

В принципе, на данный момент это вполне реально. Пирамида ОВГЗ, построенная Минфином в прошлом году, имела одной из ключевых целей расчет по долгам МВФ без привлечения средств самого фонда. И это удалось, хотя 2019-й был одним из пиковым по выплатам. Другое дело, что деньги от МВФ мы заменили инвестициями от спекулятивного капитала, который может в любой момент сбросить украинские облигации и тем самым обрушить весь финансовый рынок Украины. Но зависимость от Международного валютного фонда за последний год действительно уменьшилась.

И если через три года Украина перестанет брать деньги у фонда, то уже сама украинская власть сможет решать, как ей проводить судебную реформу и укреплять верховенство права. А также – какую цену на газ и отопление ставить на внутреннем рынке.

Закон о дезинформации: Европа против

Еще не принятый и даже еще не опубликованный в окончательном виде законопроект от Минкульта о дезинформации уже вызвал возмущение Европейской федерации журналистов. Вчера на сайте этой организации появилось заявление, в котором генсек ЕФЖ Рикардо Гутьеррес объяснил, что государство не имеет права ограничивать права сотрудников СМИ и вмешиваться в их деятельность.

Между тем, практически весь законопроект от министра культуры Владимира Бородянского – это попытка взять журналистов и СМИ в целом под контроль государства. Даже в тех случаях, когда проект предполагает саморегулирование журналистской деятельности, государство пытается навязать свой перечень организаций, которые это саморегулирование будут осуществлять. А это уже "саморегулирование" в кавычках.

Об остальных инициативах Минкульта – вроде пресс-карты, которую выдает орган, финансируемый государством, огромных штрафах за дезинформацию или приостановке деятельности СМИ на основании предварительного решения суда – и говорить не стоит: все это взято из практики государств, которые демократическими не назовешь. Да и у многих авторитарных государств такого нет – там предпочитают форму мягкого контроля за СМИ, а не законодательные ограничения.

Так что в случае, если законопроект Бородянского хотя бы дойдет до рассмотрения в парламенте, Украина будет обречена на критику со стороны всех международных организаций – от журналистских федераций до Совета Европы. И если сам Бородянский этого не понимает, то должны найтись более прагматичные люди в Офисе президента, которые подскажут, что не стоит так уж откровенно работать против имиджа государства.

День соборности: программа Вятровича против "программы" Зеленского

А еще вчера в Украине был День соборности. Празднуется он в честь объединения в 1919 году Украинской и Западноукраинской народных республик и должен, по идее, символизировать единство всех частей государства. Однако о том, что должно объединять Восток и Юг с Центром и Западом, вчера говорилось немного.

Президент, улетая в Давос, оставил видеоролик, в котором объяснил, что для единства страны нужно ценить демократию и свободу слова, уважать все меньшинства, быть порядочными, честными, останавливаться на красный свет, не пить за рулем, следить за своим здоровьем.

Насчет "ценить демократию и свободу слова" – об этом нужно говорить Бородянскому. "Уважать все меньшинства" – абсолютно верно, но слишком абстрактно. Что касается всего остального, то в какой-то момент авторы текста, видимо, забыли, что пишут для президента, а не для артиста "95 квартала". Потому что, если подходить к теме праздника серьезно, то в первую очередь нужно было бы сказать о том, что поможет объединить подконтрольные территории Украины с неподконтрольными и вернет в страну мир. А вот об этом в тексте так ничего и не написали.

Зато бывший директор Института нацпамяти, а ныне – нардеп от порошенковской "Евросолидарности" Владимир Вятрович весьма четко представил альтернативную концепцию – единства тех, кто в последнее время стал известен как "8%-я элита".

У Вятровича все ясно: объединяться нужно вокруг "конфликтных" героев (то есть вокруг Бандеры и Шухевича) и нельзя объединяться с теми, кто ностальгирует по оливье и колбасе по 2,20. Такая программа неприемлема для большинства граждан Украины, но это все-таки программа. И противопоставлять ей нужно что-то посерьезнее, чем пропаганду трезвости за рулем.