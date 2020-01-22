По факту нанесения народным депутатом Украины Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве генпрокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство. Дело заведено по заявлению потерпевшего (атошника Михаила Маймана), который указал, что Кива его ударил головой в лицо.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Сам Кива считает, что это на него совершено нападение и уже написал заявление об избиении в полицию.

На своей странице в соцсети Facebook он сообщил, что нападению предшествовали угрозы.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому", - написал он.

Напомним, что в ресторане на Крещатике подрались нардеп Кива и атошник Майман.