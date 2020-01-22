Власти Китая введут временный запрет для жителей Уханя уезжать из города из-за того, что там бушуем пневмония, унесшая жизнь уже 17-ти людей. Пневмония вызвана новым типом коронавируса 2019-nCoV. Власти приостановят работу общественного транспорта, аэропорта и вокзалов.

Об этом в среду, 22 января, сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

"С 10:00 (по местному времени, 04:00 по Киеву) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты. О времени их восстановления будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении специального экстренного штаба по борьбе с распространением пневмонии.

Случаи заболевания подтверждены в Японии, Республике Корея, Таиланде и других странах.

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