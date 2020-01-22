Если плательщик налогов вовремя не подаст налоговую декларацию, контролирующий орган имеет право применить санкции. Они сводятся к внеплановой проверке и определении на ее основании суммы штрафа.

Как сообщает "Лига. Закон". об этом напомнили в официальном издании Государственной фискальной службы "Вестник".

В пункте 16.1.3 статьи 16 Налогового кодекса определено следующее: налогоплательщик обязан подавать в контролирующие органы декларации, отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов. Если налогоплательщик не сделал этого в установленный законом срок, контролирующий орган в соответствии с пунктом 78.1.2 статьи 78 Налогового кодекса имеет право проводить документальные внеплановые проверки.

На основании результатов проверки контролирующий орган обязан самостоятельно определить сумму денежных обязательств. Он может наложить на налогоплательщика штраф в размере 25% от суммы определенного налогового обязательства. При повторном (в течение 1095 дней) определении контролирующим органом суммы налогового обязательства из этого налога предусмотрен штраф в размере 50% от начисленного налогового обязательства.

Как сообщала "Страна", с 1 января в Украине изменили форму налоговой декларации.

Ранее мы писали, что у Зеленского после его избрания президентом заговорили о введении всеобщего декларирования доходов граждан Украины.