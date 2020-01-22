В печерском районном суде Киева приняли решение арестовать имущество николаевского судостроительного завода "Океан".

Об этом в среду, 22 января, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Прокуратура предотвращает дальнейшие попытки незаконного отчуждения имущества целостного имущественного комплекса ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Именно с целью сохранения стратегического для государства предприятия прокуратура внесла, а Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество завода", - говорится в сообщении.

Также в офисе генпрокурора отметили, что наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам. Так, запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его.

Ранее "Страна" писала о том, что с 2012 года предприятие балансировало на грани банкротства. В 2018 году завод продали за чуть больше 122 млн грн. при стартовой цене в 1,8 млрд грн.

Также мы сообщали, что суд наложил арест на имущество "крестного отца контрабанды" Альперина.