В Верховном суде решили оставить без удовлетворения жалобу "Громадського ТВ" по делу против ультраправой организации С14.

Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник, 21 января, сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook.

Напомним, что "Громадськое" оспаривало решение Апелляционного суда, который оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева. Последний 6 августа удовлетворил иск С14 против СМИ из-за публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская" организация. Тогда судья обязала медиа опровергнуть информацию путем публикации решения суда и взыскать в пользу С14 3,5 тыс. грн ($144) судебного сбора.

Теперь Громадське собирается обжаловать решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека. Правозащитные организации поддержали Громадське в судебном споре с праворадикалами.

В организации Freedom House Ukraine назвали это решение опасным прецедентом вмешательства в свободу мысли и слова в Украине.

"А также - злоупотребление правом на защиту чести и достоинства со стороны ультраправых групп, которые используют силу против людей из разных этнических или религиозных сообществ, или с противоположными политическими и культурными взглядами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что С14 опередил Национальный корпус в рейтинге нападений на активистов, журналистов и мигрантов за год.

Также мы писали, что в ОБСЕ возмутились запретом украинского суда называть С14 неонацистами.