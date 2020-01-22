Аэропорт "Борисполь" получил письмо от санитарно-карантинного подразделения Главного управления "Лабораторный центр на воздушном транспорте МОЗ Украины". В нем были разъяснения касательно нового опасного коронавируса. Однако рекомендаций ограничить поездки в КНР нет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В письме с разъяснениями по поводу недиагностированной пневмонии, вызванной коронавирусом, Минздрав известил, что контролирует ситуацию и находится в тесном контакте с национальными органами здравоохранения Китая. В ведомстве не рекомендовали вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Поднебесной.

Также в аэропорту отметили, что на имя генерального директора "Борисполя" постоянно поступают от Госавиаслужбы оповещения о требованиях, ограничениях, запретах и мероприятиях по безопасности. Кроме того, информацию об обнаружении на борту самолета пассажира с признаками инфекционной болезни может передать экипажа. Обычно это происходит за 30 минут до прибытия в аэропорт или после заруливания воздушного судна на место стоянки.

В подобных случаях после установки трапа первым на борт лайнера поднимается дежурный лабораторного центра. Он оценивает ситуацию по клинико-эпидемиологическим данным и дает разрешение на продолжение обслуживания пассажиров, разгрузки груза и тому подобное, если угрозы нет. В случае подтверждения опасности он дает указание установить воздушное судно на санитарное место стоянки.

Как писала "Страна", к вечеру 22 января коронавирус унес жизни 17 жителей КНР.

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