Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после нормандской встречи в Париже в декабре огонь на Донбассе так и не прекратился, но война может закончиться, если этого захотят все стороны конфликта.

Об этом Зеленский заявил в среду, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба главы страны.

"Мы пока не смогли полностью прекратить огонь и до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю "пока". Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю", – сказал президент, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба на публичной сессии в Давосе.

Также Зеленский уточнил, что верит в то, что войну получится закончить. "Вижу свет. Но не в конце тоннеля. А просто вижу свет", - заявил он.

В то же время глава государства напомнил, что, несмотря на блокирование саммита в Нормандском формате в предыдущие годы, встреча лидеров "Нормандской четверки" все-таки состоялась. И в конце прошлого года была реализована важная договоренность об освобождении 76 незаконно удерживаемых украинцев.

"Я действительно очень рад, что благодаря нашей команде через три года блокирования встречи в Нормандском формате в декабре наконец состоялась эта встреча. Я благодарен партнерам – и Германии, и Франции – за то, что они поддерживали эту встречу", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский в Давосе сравнил Украину с Google, который когда-то не купили дешево, а теперь жалеют.

Также мы писали, что Зеленский не уверен, что встретится с Путиным в Израиле.