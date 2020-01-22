Новый тип коронавируса, которым заболели сотни жителей Китая, вероятно, имеет то же происхождение, что и смертоносный SARS-CoV. Последний был открыт в 2016 году американскими эпидемиологами у летучих мышей в Северной Каролине. У нового коронавируса и SARS-CoV 70-80% общих генов.

Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на научные исследования.

Авторами работы, которую упоминает издания, являются члены китайской Академии наук, Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае. Они выяснили, что новый тип коронавируса слабее, чем SARS-CoV. Однако все равно отнесли его к остроинфекционным.

По мнению экспертов, научное сообщество недооценивает опасность вируса.

Исследователи полагают, что естественным носителем коронавируса из провинции Ухань, где тот распространился, могут быть крылановые. Но но между ними и людьми может существовать неизвестный переносчик.

Руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке. Он также предупредил, что новый вирус адаптируется к меняющимся условиям и мутирует.

Представитель Уханьского института вирусологии, на условиях анонимности прокомментировавший работу коллег, отметил, что исследование не является исчерпывающим. Во-первых, оно основывается на компьютерных моделях. Во-вторых, речь идет о РНК-вирусе, который мутирует в 100 раз быстрее, чем ДНК-вирус.

Как писала "Страна", новый вирус уже убил в Китае 17 человек.

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