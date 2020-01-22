Украинский МИД порекомендовал гражданам страны не находиться в местах скопления людей и животных в Китае из-за угрозы заражения новым коронавирусом, который уже унес жизни 17 человек.

Из-за эпидемиологической ситуации, которая связана с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV) в МИД Украины выпустили ряд рекомендаций, передает Интерфакс-Украина.

при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологическую ситуацию в регионе посещения и воздерживаться от поездки в г.Ухань (пров.Хубей), в котором есть наибольший риск заражения;

принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

использовать специальные маски для защиты органов дыхания;

мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;

при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

Также в Департаменте консульской службы МИД подчеркивают, что гражданам Украины необходимо отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в КНР и МИД Украины, следовать рекомендациям местных органов власти.

"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в посольство Украины в КНР (+8613701230647), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 380442381657, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua", - добавили в департаменте.

На данный момент в КНР зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов ВОЗ в среду должен был провести экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Ранее сообщалось, что в петербургскую больницу привезли мужчину с подозрением на новый коронавирус.

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