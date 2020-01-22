В Китае число людей, погибших из-за заражения новым видом коронавируса, достигло 17 человек. Все смертельные случаи зафиксированы в провинции Хубэй.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на телевидение КНР.

Еще утром 22 января сообщалось о девяти жертвах заболевания. Что касается общего числа подхвативших опасный вирус, то оно составляет 444 человека (на четыре случая больше, чем в предыдущей сводке).

Кроме китайской провинции, двое больных выявлены также в Гонконге, двое - в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением на вирус госпитализированы семь человек.

Как писала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения назначили экстренное заседание с целью оценки степени опасности зафиксированного в КНР коронавируса.

Мы также рассказывали, что в петербургскую клиническую инфекционную больницу им. Боткина доставили пациента с подозрением на заражение новым вирусом.