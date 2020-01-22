В Российской Федерации предлагают построить флот из 10 дирижаблей. Его планируют задействовать для поиска и спасения космонавтов в случае чрезвычайных происшествий во время полетов с космодрома "Восточный".

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).



Как считают ученые, технические возможности дирижаблей позволят транспортировать грузы на внешней подвеске. Например, вернувшийся из полета спускаемый аппарат перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" вместе с экипажем. Также цеппелином можно эвакуировать экипаж с воды.

Базировать дирижабли планируется вдоль трассы запуска космического корабля. Для этого предлагается построить два аэродрома: на космодроме "Восточный" и на Сахалине (либо Камчатке).



Согласно предварительной оценке, развертывание опытного производства и строительство первого образца дирижабля обойдется в 2,8 миллиарда рублей. Оно займет три с половиной - четыре года.

Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу.

Летом"Страна" писала о том, что в России объявили набор космонавтов для полетов на Луну. Их подготовка займет более 10 лет.

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