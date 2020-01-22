На межбанковском валютном рынке курс гривни упал до 24,43 грн/$1 с 24,28 грн/$1 в предыдущий рабочий день. К конку торгов котировки составили 24,41-24,45 грн/$1, хотя в НБУ на 23 января установили официальный курс национальной валюты 24,331 грн/$1.

Об этом в среду, 22 января, сообщили дилеры коммерческий банков, передает Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 22 января снизился до 24,3007 грн/$1 с 24,2500 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 23 января 2020 года.

USD 1 доллар США 24.331

EUR 1 ЕВРО 26.9843

RUB 10 российских рублей 3.9263

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 20 января составил 128.1 млн в долларовом эквиваленте в том числе $102.7 млн.

Ранее сообщалось, что в понедельник курс доллара снова пошел вверх из-за выходного в США и политической нестабильности.

Также мы писали, что во вторник гривня после падения незначительно укрепилась.