В поселке городского типа Шевченково Харьковской области произошел несчастный случай. Из-за обвала стены в одноэтажном неэксплуатируемом здании один человек погиб и еще один получил травмы.

ЧП случилось 22 января около 18 вечера. Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС поступила информация о том, что в Шевченково при демонтаже кирпичной стены произошел обвал. Спасатели выехали на место происшествия.

Пострадавшего при обвале госпитализировали в больницу. А для деблокирования тела погибшего пришлось привлекать 5 человек спасателей и и одну единицу техники.

Как ранее сообщала "Страна", в центре Львова на улице Лычаковской обвалилась стена старого дома с 1-го по 3-й этажи.

Также мы писали, что в Бердянске Запорожской области обрушилось нежилое двухэтажное здание.