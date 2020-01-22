Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не уверен, состоится ли его встреча в Израиле с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Хотя несколько часов назад в пресс-службе Офиса президента утверждали обратное. Мол, на полях форума по Холокосту глава государства может обсудить с Путиным тему освобождения удерживаемых лиц.

Заявление Зеленский сделал корреспонденту РИА Новости в Давосе.

"Я пока не уверен, что у нас состоится встреча", - сказал Зеленский на Всемирном экономическом форуме.

Как писала "Страна", 23-24 января президент Украины посетит с рабочим визитом Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста.

Мы также цитировали главного редактора издания "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, сообщившего о встрече Путина и Зеленского 23 января.