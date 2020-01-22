Злоумышленники проникли в телефон основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в 2018 году и получили доступ к большому объему данных на гаджете миллиардера.

Взлом произошел после того, как Безос получил сообщение в WhatsApp от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что зашифрованное сообщение содержало вредоносный файл, который попал в телефон на тот момент самого богатого человека мира Джеффа Безоса.

Цифровой анализ установил, что с большой долей вероятности, взлом произошел после того, как 1 мая 2018 года во время переписки Безос получил с номера наследного принца Саудовской Аравии зараженное видеосообщение.

Доступ к какой именно информации получили хакеры и как они ее использовали не сообщается.

Саудовская Аравия ранее опровергала информацию о том, что она "взломала" телефон Джеффа Безоса.

Ранее "Страна" писала о том, что Билл Гейтс забрал у Джеффа Безоса первую строчку в рейтинге миллиардеровg.

Также мы сообщали, что Джефф Безос вывел в свет новую подругу.