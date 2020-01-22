Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о прогрессе Украины в судебной реформе и реформах в экономике.

Также она отметила, что после выполнения всех необходимых шагов Совет директоров фонда рассмотрит новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.

Об этом Георгиева заявила на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе в среду, 22 января, передает Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров", - сказал она.

Напомним, сегодня украинский президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее в МВФ заявили, что Украина пока не выполнила условий для нового кредита в 5,5 миллиардов.