Нефть эталонных марок продолжает дешеветь. Это связывают с опасениями, что распространение смертоносного коронавируса в Азии может еще больше сократить спрос на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:49 по Киеву составляла $63,39 за баррель, что на $1,20 (1,86%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,26 (2,16%) - до $57,12 за баррель.

Напомним, что вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Число погибших в результате заражения новым вирусом в Китае достигло 17 человек. Всего зафиксировано заражение 444 человек - на четыре случая больше, чем сообщалось ранее.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тысяч баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. Котировки нефти в результате могут опуститься на $2,9 за баррель, приводит данные аналитиков агентство Bloomberg.

Экономисты предупреждают о рисках для стабилизации китайской экономики в том случае, если власти не смогут остановить распространение коронавируса в Азии.

Эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году "была действительно тяжелой", отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

"Аэропорты опустели, заполняемость отелей резко упала, и это оказало негативное влияние на экономику", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

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