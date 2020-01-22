Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель вела в соцсети трансляцию выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Первые полторы минуты видео шло повернутым на 90 градусов. Но затем чиновница спохватилась и перевернула его.

Видеозапись опубликована в Facebook Мендель.

Видео: Facebook

В комментарии к пресс-секретарю Зеленского пришел видеодизайнер Дмитрий Загребельный и посоветовал женщине отключить фиксацию поворота.

"Страна" следит за событиями на 50-м юбилейном форуме в швейцарском Давосе. Сегодня, во второй день его работы, мы привели ключевые положения речи Владимира Зеленского перед гостями форума.

Вчера мы описывали, как прошел первый день съезда звезд мировой политики и бизнеса. Напомним, 21 января в Давосе выступали Дональд Трамп и Грета Тунберг.