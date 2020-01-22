В Украине - непонятная ситуация с пенсиями. Появилась информация, что у людей требуют принести из банка справки с номером счета по IBAN (европейский формат банковских счетов, на который перешла наша страна), а пока нет справки - нету и пенсии.

Об этом на своем Telegram- канале написал народный депутат от СН Макс Бужанский.

"Это отделение Пенсионного Фонда в Днепре. Очередь, количество талончиков достигает 600 в день. Возможно и больше, не знаю. Пенсионеры получили приказ принести из банка справку с номером Iban, пока нет справки, нет пенсии. Пожилые люди просто не понимают, о чем речь. И стоят в очереди в попытках хоть что то выяснить. Судя по ситуации, денег им не видать до марта, выживай, как хочешь. Что это, нехватка денег в ПФ, тупость, или желание покрутить деньги месяц, не знаю, готовлю запрос на ПФ. Просто ад, чистые мерзавцы", - написал депутат, и разместил в качестве подтверждения своих слов фото из отделения ПФ с огромной очередью.

Все попытки "Страны" получить в Пенсионном фонде хоть какие-то пояснения пока результата не дали.

В ПФ лишь отметили, что продолжают финансирование пенсий за январь 2020 года. "Выплаты проводятся в полном объеме соотвественно с утвержденным графиком. На финансирование пенсий направлено 21,8 млрд гривен", - отчитались в Пенсионном фонде.

Как удалось выяснить "Стране", в Киеве никаких дополнительных справок у пенсионеров не требуют. Но о новых требованиях слышали пенсионеры Запорожской и Полтавской областей. Якобы, их предупредили, что нужно будет принести справку из банка, но не обязательно в этом месяце - можно в следующем. Поэтому люди в подробности пока особо не вникали.

Переход банков на международную систему нумерации счетов IBAN начался в прошлом году. Это чисто техническая процедура - к номеру счета добавляются "лишние" номерные и буквенные знаки (всего будет 29 знаков, в том числе, код Украины, код банка, номер счета и др.). Переход на новую систему должен был закончится до 31 октября 2019 года, но из-за того, что банковская система не успевала полностью перестроиться, Нацбанк отодвинул срок до 12 января 2020 года.

С 5 августа до 31 октября 2019 года банки должны были сообщить контролирующим органам об изменении действующих счетов клиентов - субъектов хозяйствования по стандарту IBAN. А также подать заявки без соответствующих заявлений клиентов в органы Пенсионного фонда и социальной защиты с перечнем счетом по стандарту IBAN.

"То есть, обмен информацией должен пройти без участия клиентов, тем более, пенсионеров, и в автоматическом режиме. Должны просто обновиться данные в электронных базах. Никаких бумажных справок не предусмотрено", - сообщили "Стране" в Федерации профсоюзов.

Но, судя по всему, диджитализация в этом случае дала сбой. И у людей просят принести именно бумажные справки из банка.

Самое интересное, что не в курсе даже сами банкиры. Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил "Стране", что не знает, о чем идет речь.

"Возможно, произошел сбой в отдельных отделениях из-за человеческого фактора. Если люди начнут ходить по банкам за справками о смене номера счета, то банки треснут от очередей", - говорит глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Не исключено, что плохо сработали сами банки. Но ни в Приватбанке, ни в Ощадбанка на вопрос "Стране" вовремя ли они передали информацию по счетам в ПФ не ответили.

Впрочем, не исключено, что ситуация серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Бужанский предположил, что причина может быть в нехватке денег в ПФ, и, якобы, из-за этого оттягивают выплаты. А требование по справкам - только повод потянуть время.

Пенсионный фонд в Украине уже многие годы дефицитный. К примеру, в прошлом году дефицит ПФ, который был компенсирован из госбюджета, составил порядка 182 млрд. Причем, изначально закладывали цифру в 167 млрд, а потом добавили еще 15 млрд.

В бюджете на 2020 год дефицит ПФ заложен на уровне 173 млрд гривен, хотя, скорее всего, в течение года этот показатель также будут увеличивать, - пояснил "Стране" экономист Виктор Скаршевский.

Но, по его словам, маловероятно, что деньги в ПФ закончились сразу же в начале года. Кроме того, если бы были кассовые разрывы (то есть, временная нехватка средств), то профинансировать потребности Пенсионного фонда могло бы Госказначейство, как оно это делало ранее. Задержка с выплатим пенсий в Украине была летом 2018 года именно по причине кассового разрыва в ПФ. Но затем Госказначейство его перекрыло. А деньги пошли с опозданием из-за плохой коммуникации между этими ведомствами.

"На начало прошлого года У ПФ оставался долг перед Госказначейством более 4 млрд гривен, но в течение года он эту сумму погасил, и, по состоянию на декабрь уже ничего не был должен", - говорит Скаршевский.

Проблемы с выплатами могли бы быть, если бы денег, скажем, не оказалось и у Госказначейства. Согласно отчету самого ведомства, на 1 января на едином казначейском счету было более 17,5 млрд гривен. Но что со счетом на сегодня - неизвестно, так как Госказначейство давно отказалось отказалось от практики ежедневных отчетов и дает их только раз в месяц, а ситуация может меняться достаточно динамично, - говорит Виктор Скаршевский.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева в одном из недавних интервью отметил, что в Украине могут начаться задержки с выплатами пенсий. Но, по его словам, график может сломаться в марте, когда начнут индексировать пенсии (их должны проиндекнсировать в этом году на 10%) и у ПФ возникнут повышенные потребности в финансировании.