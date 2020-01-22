Трагедия произошла сегодня около полудня в школе села Максимовка Кременчугского района. Во время перемены там внезапно умерла 14-летняя девочка.

Обстоятельства ее смерти устанавливает полиция Полтавской области, сообщается на сайте регионального ГУНП.

"Сегодня, 22 января, в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи, что в помещении одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница", - говорится в сообщении.

Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по предварительной квалификацией ст.115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

Скончавшаяся девочка была из многодетной семьи, сообщают "Факты".

"Ничто не предвещало беды. Ученица разговаривала с подружкой, тут прозвенел звонок, и восьмикласснице вдруг стало плохо, она потеряла сознание. В школу были направлены сразу две бригады экстренной медицинской помощи. Когда они приехали, ребенок был еще жив. Казалось, что есть шанс, что врачи спасут девочку. Увы, ее сердце остановилось во время реанимационных мероприятий", - рассказала пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко.

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