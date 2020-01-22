В правительстве Украины выбрали кандидатур на должности пяти членов Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Премьер-министр Алексей Гончарук подписал пять распоряжений о назначениях этих людей в Нацкомиссию.

Документы, подписанные 15 января, появились на правительственном портале.

В состав новосозданного органа вошли профессиональные филологи с учеными степенями:

доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка Киево-Могилянской академии Орыся Демская;

кандидат филологических наук, доцент Киевского национального университета им. Шевченко Людмила Кравченко;

кандидат филологических наук Наталья Мазур;

кандидат филологических наук, доцент Львовского национального университета им. Франко Данута Мазурик;

кандидат филологических наук, младший научный сотрудник Института украинского языка Юлия Чернобров.

Срок полномочий членов комиссии составляет шесть лет.

Как писала "Страна", Кабмин принял решение о создании этой комиссии 6 ноября. В ее обязанности входит проверка знаний языка для гражданства и приема на работу.

Мы также рассказывали, как предыдущий Кабмин под началом Гройсмана изменил некоторые правила украинского языка.