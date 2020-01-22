Во вторник, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил патриарх Константинопольский Варфоломей, который в свое время дал Украине Томос. Во время выступления патриарх призвал мировых лидеров обратить свое внимание на климатические вопросы, отодвинув материальные.

Об этом сообщает издание Православная жизнь в среду, 22 января.

"Я хочу призвать мировых лидеров, многие из которых присутствуют здесь, в Давосе, чтобы они не ставили материальные, финансовые интересы своих стран выше реальных интересов человечества, имеющих отношение к климатическим изменениям, они должны уважать решения, принятые совместно в интересах человечества, а не ради денег", - заявил Варфоломей.

Так же глава Константинопольской Церкви высказал комплименты в адрес Папы Римского Франциска: "Папа Римский очень человечный, очень скромный, очень смиренный".

Отметим, что, согласно программе форума, сегодня в 19:30 пройдет еще одно специальное обращение патриарха Варфоломея.

Сегодня в Давосе также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время речи он сравнил Украину с Google, который когда-то не купили дешево, а теперь жалеют.

Также мы писали, что Дональд Трамп выступил в Давосе и посоветовал всем странам думать о себе и брать пример с США.