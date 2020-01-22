Фонд "Возрождение", который финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса, платил представителям украинской судебной власти. Выплаты делались прокурорам и следователям, которые ведут дела об убийствах на Майдане.

Об этом в своем Telegram-канале написал адвокат Андрей Портнов.

По словам юриста, информацию о выплатах он узнал на Международном экономическом форуме в Давосе.

"...Фонд Вiдродження все последние годы официально доплачивал следователям и прокурорам, расследовавшим Майдан. Иными словами, расследование убийств на Майдане целенаправленно финансировалось иностранным фондом и происходило с конкретным техническим заданием за деньги", сообщил Портнов.

Адвокат считает, что такое финансирование незаконно и всех получавших его необходимо привлечь к ответственности.

"После смены близкого к этому фонду прокурора Рябошапки нужно следственным путём установить всех причастных к получению незаконного финансирования и поставленных перед ними заданиями и целями. Надо наводить порядок во всех сферах, где за иностранные деньги проводили раскол украинского общества и мифологизацию преступников", - резюмировал юрист.

Ранее "Страна" рассказывала, кому и за что платит фонд Сороса в Украине.

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