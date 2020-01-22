В среду в зоне проведения операции Объединенных сил противник 4 раза нарушил режим прекращения огня. Из-за вражеских обстрелов погиб один боец Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также была отмечена снайперская активность.

Два обстрела позиций ВСУ зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно рядом с Павлополем и Талаковкой.

Еще два вражеских обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Майорска стреляли из крупнокалиберного пулемета, а около населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.

Судя по сводкам, режим прекращения огня на Донбассе нарушается каждый день. Например, 18 января "Страна" сообщала, что перемирие нарушалось 5 раз, в результате обстрелов 8 украинских военнослужащих получили ранения. А двумя днями ранее обстрелы были зафиксированы 9 раз, погиб один украинский военный.