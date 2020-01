22 января президент Владимир Зеленский прибыл в Давос, где выступил на Всемирном экономическом форуме и провел ряд встреч. Накануне поездки в Швейцарию он отметил, что его задача - привлечь инвестиции в страну. Об этом он говорил и со сцены.

В Давосе уже не раз слышали заявления об инвестиционной привлекательности Украины. Правда, если в прошлом году брат мэра Киева Владимир Кличко заявлял "We are sexy and everybody wants us", в этом - Владимир Зеленский упрекнул потенциальных инвесторов в том, что "мы недоинвестированы и недолюблены". А также уверил их, что "мы не отступили, мы брали разбег для прыжка".

С кем Зеленский встречался в Давосе

Владимир Зеленский с утра принял участие в мероприятиях по случаю Дня соборности в Украине, а затем вылетел в Швейцарию.

Там он встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. После протокольной фотосъемки она поприветствовала членов украинской делегации, некоторых, например, премьер-министра Алексея Гончарука – на русском языке.

"Я знаю, что для многих людей в Украине русский язык не очень предпочтителен. К сожалению, я не говорю по-украински", – сказала представительница МВФ и добавила, что жена ее брата родом из Харькова, а ее племянница знает украинский язык.

Георгиева заявила, что Украина продвигается в реформах, а также в стремлении к верховенству права и выразила надежду, что Совет директоров МВФ одобрит новую программу с Украиной.

Поприветствовала его и глава страны-хозяйки Симонетта Зоммаруга. Владимир Зеленский поздравил ее с избранием на должность Федерального президента Швейцарии и сказал, что эта страна важный торговый партнер и один из крупнейших инвесторов в экономику Украины.

Стороны коснулись того, как продвигается мирный процесс на востоке Украины. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.

Зеленский поблагодарил Швейцарию за программы технической помощи, реабилитацию украинских военных, повышение энергоэффективности и увеличение инвестиций.

В свою очередь президент Швейцарии сказала, что по приглашению Владимира Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года.

Симонетта Зоммаруга и Владимир Зеленский

Еще один официальный разговор был с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Зеленский поблагодарил Рютте за соболезнования в связи со сбитым в Иране украинским самолетом и сказал, что рассчитывает на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации.

Зеленский заверил Рютте, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле о сбитом над Донбассом самолете МН17, в котором погибли граждане Нидерландов. А также пригласил собеседника посетить Украину с официальным визитом.

Марк Рютте и Владимир Зеленский

Встретился украинский президент и с представителями бизнеса. С гендиректором компании Cargill (США) Дэвидом МакЛеннаном он говорил, в том числе о продаже земли в Украине.

Cargill - один из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине. Зеленский сказал МакЛеннану, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом.

"Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличение инвестиций и готовым новые программы" - сказал президент.

В свою очередь, МакЛеннан отметил, что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов, и подчеркнул, что высоко ценит изменения в работе с инвесторами.

Также Зеленский рассказал главе Cargill о реформе железнодорожного сообщения, в рамках которой Кабмин одобрил запуск пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные маршруты.

На встрече с главой Cargill

О чем президент заявил на форуме

В 17:15 началось отдельное выступление украинского президента, которое продлилось 30 минут. Сначала он выступил с речью, потом отвечал на вопросы распорядителя ВЭФ Клауса Шваба. Выступал на украинском языке.

Начал речь с войны, которая длится шесть лет, и аннексии территорий Россией. Сказал, что Украине недостаточно озабоченности мировой общественности по этому поводу.

Далее быстро перешел к бизнес-теме. Основная мысль была такой: Украина - единорог Восточной Европы (единорогами называют стартапы, капитализация которых превышает миллиард долларов - Ред.). "Мы не отстали, а просто отошли для разбега и рывка вперед" - сказал Зеленский.

Он сделал упор на то, что Украина недооцененная страна, поэтому заходить сейчас самое время, чтобы не упустить выгодную возможность. Рассказывая об этом, президент выдал несколько ярких аллюзий: "Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены", "Украина ускоряет изменение климата. Я говорю о позитивных изменениях в бизнес-климате".

Также он сравнил Украину с Google - компанией, которую когда-то не захотели купить за миллион долларов, а потом об этом пожалели.

После окончания речи Клаус Шваб спросил, на какие реформы в Украине делают упор. "Мы проголосовали земельную реформу, концессии, я могу очень долго об этом говорить, их очень-очень много" - сказал Зеленский и добавил, что каждый день депутаты принимают какой-либо закон. Также он упомянул, что уже через несколько дней украинские порты возьмет в концессию "западный инвестор".

Клаус Шваб и Владимир Зеленский

Когда президента попросили назвать три главных проекта, которые Украина может предложить инвесторам прямо сейчас, он ответил, что будет введена должность "менеджера по инвестициям". Он назвал его Investment nanny (инвестиционная няня). Инвестор с может заключить договор с государством и получать от такого менеджера (владеющего пятью языками) помощь 24/7. Правда, персонального опекуна выделят только крупным инвесторам. которые приведут в Украину $100 млн и больше.

Второе предложение от украинской власти - тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине. Тем, кто в ближайшие два года вложит в приватизацию $10 млн и более, власти пообещали налоговые каникулы - 5 лет без налога на прибыль. Зеленский отметил, что в Украине более 500 объектов ждет приватизация.

О войне в конце своей речи президент сказал, что верит в то, что ее получится закончить. "Вижу свет. Но не в конце тоннеля. А просто вижу свет" - уточнил он.