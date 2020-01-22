Под Винницей найдено тело 36-летнего россиянина Максима Трикозы, воевавшего в батальоне "Азов" на Донбассе. Судя по многочисленным резаным ранам, в том числе на горле, мужчина был жестоко убит.

О находке сообщил Telegram-канал "Черговий ООС". По его данным, преступление было совершено еще 13 или 14 января.

Личность убитого вскоре после обнаружения тела установили полицейские. На теле Трикозы были заметны обильные ножевые ранения, также ему перерезали горло.

Смерть гражданина России подтвердили в пресс-службе батальона "Азов". Там уточнили, что мужчина вступил в состав батальона 1 сентября 2015 года в качестве волонтера-инструктора. Он получил позывной "Войдан" и специализировался на холодном оружии. По словам представителей формирования, Трикоза "зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным, всегда имел профессиональный подход к любому делу".

Убитый член "Азова"

Как сообщала "Страна", в 2017 году была убита добробатовка Амина Окуева.

Вообще участники АТО часто становятся героями криминальной хроники: как в роли жертв, так и убийц. Мы разбирались, почему это происходит.