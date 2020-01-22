Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где рассказал о перспективах для иностранных инвестиций и нынешней ситуации в стране.

Телеграм-канал "Политика Страны" приводит главные моменты из выступления Зеленского, которыми глава государства завлекал инвесторов.

1. Начал с войны и аннексии территорий Россией, сказал, что Украине недостаточно озабоченности мировой общественности по этому поводу.

2. Далее быстро перешел к бизнес-теме. Основная мысль: Украина - единорог Восточной Европы (единорогами называют стартапами, капитализация которых превышает миллиард долларов). "Мы не отстали, а просто отошли для разбега и рывка вперед".

3. Делает упор на то, что Украина страна недооцененная. А потому и заходить сейчас самое время. Зеленский выдал на гора несколько ярких аллюзий: "Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены". "Украина ускоряет изменение климата. Я говорю о позитивных изменениях в бизнес-климате". Зеленский сравнил Украину с Google - компанией, которую когда-то не захотели купить за миллион долларов. А потом, конечно, ужасно пожалели.

4. После окончания речи у президента спросили, на какие реформы он делает упор. "Мы проголосовали земельную реформу, концессии, я могу очень долго об этом говорить, их очень-очень много". Говорит, что уже через несколько дней украинские порты возьмет в концессию "западный инвестор".

5. Президента попросили назвать три главных проекта, которые Украина может предложить инвесторам прямо сейчас.

Также Владимир Зеленский ответил, что в Украине вводят должность "менеджера по инвестициям". Инвестор может заключить договор с государством и получать от такого менеджера (владеющего пятью языками) помощь 24/7 на пяти языках. Также пять лет без налога на прибыль пообещал Зеленский инвесторам, которые сейчас примут участие в приватизации.

6. О войне сказал, что верит в то, что ее получится закончить. "Вижу свет. Но не в конце тоннеля. А просто вижу свет", - уточнил Зеленский.

Видео: Facebook/ Офіс президента України

Как сообщала "Страна", глава Минфина Маркарова и Зеленский сегодня встретились в Давосе с директором-распорядителем МВФ.

В свою очередь глава МВФ рассказала в Давосе Зеленскому о своих родных из Харькова.