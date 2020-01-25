Владимир Зеленский отмечает день рождения. Сколько лет самому молодому президенту Украины
25 января Владимир Зеленский отмечает день рождения. Сегодня ему исполняется 42 года. Это его первый день рождения на высоком посту, он стал самым молодым президентом в истории Украины. В такие дни глава государства обычно принимает поздравления от других мировых лидеров.
Накануне у президента не сообщали о том, как он планирует отметить праздник.
Из четырех членов семьи президента - трое отмечают дни рождения зимой. 21 января 7 лет исполнилось сыну Кириллу. Мы уже писали, как Зеленский купил сыну в подарок конструктор LEGO, а также, что младший Зе ходит с папой в барбершоп, дружит со всеми в классе, а на днях станцевал свой первый вальс.
6 февраля день рождения у Елены Зеленской. Первой леди исполнится 42 года.
Единственный представитель летних месяцев - дочь Саша, которой 15 июля исполнилось 15 лет. В день ее рождения и Владимир и Елена Зеленские в Instagram выложили фото с поздравлениями.
Семья Зеленских: Владимир и Елена с детьми. Фото: facebook.com
Предыдущий президент Петр Порошенко поздравлял жену и дочерей-двойняшек на своих страницах в соцсети (сыновей публично не поздравлял - Ред.). И получал публичные поздравления от них.
Так, однажды Марина Порошенко записала ролик-поздравление от всей семьи в виде выпуска экстренных новостей, где первая леди была диктором, а дети президента - герои сюжетов, в которых они поздравляли отца. Правда, на следующий год она ограничилась скромным поздравлением в соцсети, причем поскольку аккаунта в Facebook у нее нет, она поздравила супруга с официальной станицы "Фонда Порошенко".