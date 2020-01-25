25 января Владимир Зеленский отмечает день рождения. Сегодня ему исполняется 42 года. Это его первый день рождения на высоком посту, он стал самым молодым президентом в истории Украины. В такие дни глава государства обычно принимает поздравления от других мировых лидеров.

Накануне у президента не сообщали о том, как он планирует отметить праздник.

Из четырех членов семьи президента - трое отмечают дни рождения зимой. 21 января 7 лет исполнилось сыну Кириллу. Мы уже писали, как Зеленский купил сыну в подарок конструктор LEGO, а также, что младший Зе ходит с папой в барбершоп, дружит со всеми в классе, а на днях станцевал свой первый вальс.

6 февраля день рождения у Елены Зеленской. Первой леди исполнится 42 года.

Единственный представитель летних месяцев - дочь Саша, которой 15 июля исполнилось 15 лет. В день ее рождения и Владимир и Елена Зеленские в Instagram выложили фото с поздравлениями.

Семья Зеленских: Владимир и Елена с детьми. Фото: facebook.com

Предыдущий президент Петр Порошенко поздравлял жену и дочерей-двойняшек на своих страницах в соцсети (сыновей публично не поздравлял - Ред.). И получал публичные поздравления от них.

Так, однажды Марина Порошенко записала ролик-поздравление от всей семьи в виде выпуска экстренных новостей, где первая леди была диктором, а дети президента - герои сюжетов, в которых они поздравляли отца. Правда, на следующий год она ограничилась скромным поздравлением в соцсети, причем поскольку аккаунта в Facebook у нее нет, она поздравила супруга с официальной станицы "Фонда Порошенко".