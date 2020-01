Министр по вопросам безопасности Британии Брэндон Льюис снова заявил, что сожалеет из-за оскорбления народа Украины внесением трезубца в антиреррористическое пособие британских силовиков. Он пояснил, что национальная символика часто используется праворадикальными группам.

Соответствующее видео его выступления в британском парламенте в среду опубликовало на своей странице в Твиттере посольство Украины в Великобритании.

По словам Льюиса, британская полиция четко заявила, что сожалеет из-за оскорбления, которое могло быть вызвано включением украинского трезубца во внутренний учебный документ.

"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют интереса с точки зрения противодействия терроризму", - сказал он.

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в ​​качестве своей идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в пособие", - добавил Льюис.

Он подчеркнул: Британия признает, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, и искренне сожалеет, что оскорбила украинцев.

.@UKHomeOffice Government comment on the inclusion of the #Tryzub in the Extremism Guide @TerrorismPolice:

"We sincerely regret any offense caused to the Ukrainian nation or its people" - @BrandonLewis. #TridentIsUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/gT445vBPxN