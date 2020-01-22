В среду, 22 января, украинский президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Офиса президента в Facebook.

После протокольной фотосъемки Георгиева приветствовала членов украинской делегации, некоторых, например, премьер-министра Алексея Гончарука – на русском языке.

"Я знаю, что для многих людей в Украине русский язык не очень предпочтителен. К сожалению, я не говорю по-украински. Но племянница знает украинский, жена моего брата родом из Харькова", – сказала глава МВФ.

Георгиева заявила, что Украина продвигается в реформах, а также в стремлении к верховенству права. Также она надеется, что Совет директоров МВФ одобрит новую программу с Украиной.

Видео: Facebook/Офіс Президента України

Ранее украинский лидер провел встречу с главой правления и генеральным директором американской продовольственной компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнанном.

Сегодня также ожидается выступление Зеленского на форуме в Давосе. "Страна" следит за выступлением президента в режиме онлайн.

Напомним, сегодня президент прибыл в швейцарский город Давос с визитом, во время которого он примет участие в Международном экономическом форуме в качестве спикера.

Как сообщалось, украинскими спикерами на Международном экономическом форуме в Давосе станут Олег Сенцов, Давид Арахамия, Андрей Коболев и другие.