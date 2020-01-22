В Украине проходят обыски в офисах самых крупных букмекерских контор страны - Favorit Sport и Favorit. Все точки закрыты из-за действий правоохранителей.

Об этом сообщает издание AIN.UA со ссылкой на собственные источники.

По информации источников издания, обыски также проходят в домах сотрудников. По какой причине проходят обыски и какое правоохранительное ведомство их проводит пока неизвестно. В компании подтвердили обыски: Facebook-бот, настроенный консультировать пользователей по выплатам, на запрос о выплате показывает сообщение о том, что точки закрыты из-за действий правоохранителей.

В декабре 2019 года, сайт favorit.com.ua также временно приостанавливал свою работу. На Facebook страничке Favorit Sport висело объявление о том, что Favorit временно переехал на другие домены. Согласно данным SimilarWeb, Favorit в ноябре посетили 20,7 млн раз. По посещаемости ресурс является 29 в Украине. При этом в категории Gambling/poker в мире сайт является №1.

В пресс-службе компании в комментарии Лига.net отрицают факт проведения обысков. "Наземные точки закрыты с декабря. Это старая новость после решения Кабмина", - уточнили в FAVBET.

Как сообщала "Страна", в Киеве также проводили обыски в сети магазинов "Конфискат".

В декабре НАБУ и СБУ пришли с обыском в Администрацию морских портов Украины.

Также в НАБУ сообщили о причинах и подробностях обысков в Министерстве информполитики.