Перелагаем вниманию читателей гороскоп на среду, 23 января 2020 года, для всех знаков зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

В вашей помощи будут нуждаться те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Если сегодня вы встретите на своем пути бездомного человека, бродячую кошку или собаку - не проходите мимо. А помогите - так, как вы можете. Именно ваша, пусть и незначительная, поддержка поможет кого-то спасти.

Телец (21.04 - 20.05)

Не идите на сделку со своей совестью. Честностью, добропорядочностью не торгуют. Если сегодня вы нарушите это, ваши планы могут пойти под откос. Таким образом мы можете разрушить все то в своей жизни, что создавали с таким большим трудом.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У вас могли мелькать мысли о том, что вы занимаетесь не тем в жизни, недостаточно реализуете себя. Быть может, вам действительно стоит пойти по другому пути. Но предварительно попросите своих близких описать три ваших главных качества и профессиональных навыка. Возможно, окажется, что вы на своем месте, а уныние нужно гнать прочь.

Рак (22.06 - 22.07)

С теми людьми, кто позволил обсуждать вас за вашей спиной, полностью рвите отношения. Ругаться не стоит, просто не общаться впредь. Если сейчас вы закроете на это предательство глаза, то человек в будущем подбросит вам более серьезную подлость, которая отразится на вашей жизни.

Лев (23.07 - 23.08)

Жизнь может поставить перед вами неординарную задачу. Однако решать ее нужно тоже нестандартно. Прежде чем дать ответ или принять решение, медленно посчитайте в голове до десяти. А потом еще раз подумайте. Постадайтесь вести себя не так, как бы вы поступили привычно для себя.

Дева (24.08 - 23.09)

Если вас не устраивает ваша финансовая ситуация, то попробуйте ее исправить. Например, попробуйте найти подработку. Однако чтобы это приносило вам доход, делайте то, что вам по душе. Если вы будете ломать себя, то есть вероятность, что лишь зря потратите время и силы.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня смотрите по сторонам, когда будете ехать на работу или по делам. Не слушайте музыку и не читайте. Вселенная может послать вам знак, который важно не пропустить. В целом учитесь чувствовать сигналы и не бойтесь их воспринимать. А также прислушивайтесь к себе чаще.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Слова, которые вы могли сказать окружающим, могли их сильно ранить. Если вы заметили, что кто-то с вами общается не так, как прежде, а даже избегает, то задумайтесь. Нужно извиниться перед человеком. Вообще же просить прощения не стыдно. Намного хуже обижать своих близких, друзей или коллег.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Если люди из вашей круга общения, в особенности родственники, намекают на необходимость им помочь, то без раздумий идите навстречу. К вам ведь обращаются не просто так, а потому что рассчитывают на ваше плечо. Возможно, люди просто стесняются попросить прямо. Не ставьте их в еще более неудобную ситуацию - окажите услугу немедленно.

Козерог (22.12 - 20.01)

Если вам кто-то решил подсобить, сделать вашу жизнь лучше, научить чему-то, помочь заработать - не отталкивайте. Да, вокруг очень много хороших людей. И да, иногда люди действительно хотят сделать это искренне, без корысти для себя. Не ищите подвох, он есть далеко не всегда.

Водолей (21.01 - 20.02)

Постарайтесь, даже если день будет очень напряженным, выделить один час времени для себя. Угостите сами себя сладостью, вкусным кофе или тем, что вы любите. Прогуляйтесь и подышите свежим воздухом. На не очень срочные сообщения или звонки не отвечайте. Вам нужно очистить голову, а окружающие немного подождут.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Позвоните своим близким, с которыми общаетесь не ежедневно. Уточните, как дела и здоровье у своих друзей. Чаще обращайтесь к людям без повода, а просто потому что они для вас важны. Сейчас вам на подсознательном уровень хочется ощущать семейственность, дружбу, любовь. Окунитесь в это с головой - и получите отдушину, которую требует ваша душа.