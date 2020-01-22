В Украине из-за неурожая винограда его переработка в 2019 году сократилась в 2,2 раза до рекордно низкого уровня - до 124,2 тыс. тонн. В половину снизилась переработка сортов Алиготе, Каберне Совиньойон и Шардоне, а сорт Рислинг держится на прежнем уровне.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"Объемы виноделия в Украине критически сократились. Так, в 2019 году отечественные предприятия переработали лишь 124,2 тыс. тонн винограда, что является самым низким показателем за всю историю независимой Украины. Кроме того, за последний год производство вина сократилось более, чем в два раза (55%)", - сказано в нем.

Наименьшие потери (среди наиболее распространенных сортов) претерпела переработка сорта Рислинг, в половину сократилась переработка сортов Алиготе, Каберне Совиньойон и Шардоне.

Отмечается, что падение объемов переработки в первую очередь произошло из-за сокращения производства винограда в Украине - на 30%, или на 141 тыс. тонн, до 327 тыс. тонн в 2019 году по сравнению с 2018 годом, что также является наименьшим показателем за историю.

Неурожай прошлого года виноградари объясняют засухой и обострением болезней растений. Так, за указанный период производство винограда на сельскохозяйственных предприятиях сократилось в 2 раза до 106 тыс. тонн, в частности, в Одесской области, где больше всего сконцентрировано производство сырья, было собрано 63 тыс. тонн винограда, что на 16% меньше показателя 2018 года.

По мнению аналитика УКАБ Валентины Кропивко, дальнейшие перспективы развития отечественного виноградарства и виноделия также усложняются отрицательной ценовой конъюнктурой. В 2019 году средняя закупочная цена винограда была самой низкой за последние 4 года и составила 5,5 гривны/кг.

Напомним, что малым производителям в Украине запретили использовать спирт при изготовлении вина.

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