В России в петербургскую клиническую инфекционную больницу им. Боткина направили пациента из аэропорта Пулково. Медики подозревают заражение новым коронавирусом.

Об этом заявил главный врач больницы Алексей Яковлев, передает издание 78.ru.

"Загрузили в капсулу наши работники, сотрудники больницы Боткина, и везут к нам", — сказал он. По словам Яковлева, пациент еще не прибыл в больницу, поэтому более подробную информацию он дать не может.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.

Напомним, сегодня стало известно, что коронавирус проник в Россию. Пассажирка из Китая была госпитализирована в Хабаровске.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что известно о новом вирусе. Мы рассказали о его симптомах, а также коснулись темы дискуссий в мировом сообществе относительно заболевания.