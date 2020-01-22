В Киеве рядом с метро Левобережная девушка за рулем элитного Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей на стоянке у супермаркета Novus. Очевидцы сообщают, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения, потому что продолжала жать на педаль и сигналить после ДТП.

Видео с места происшествия опубликовали журналисты "Киев Оперативный" в Facebook. На видео видны повреждения у припаркованных на стоянке автомобилей. Оператор насчитал их около 6 автомобилей. Девушка пыталась продолжать движение и не реагировала на просьбы очевидцев прекратить действия.



Также известно, в ДТП нет пострадавших людей.

Напомним, в Буче Киевской области в декабре прошлого года также произошло ДТП с маршрутным автобусом и Porsche. Иномарка врезалась в общественной транспорт, когда выезжала со второстепенной дороги.

Также мы публиковали видео, как в Киеве Mercedes врезался в Nissan, протаранил троллейбус и перевернулся.

А пьяный водитель Volkswagen врезался в авто, а затем лег спать на месте аварии.